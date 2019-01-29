Моуринью прилетит в Россию в ближайшие дни

Теги жозе моуринью

Моуринью прилетит в Россию в ближайшие дни

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью прилетит в Москву. Об этом сообщает комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

По данным источника, Моуринью побывает офисе телеканала Russia Today, с которым он сотрудничал во время Чемпионата Мира-2018.

Напомним, что 56-летний Моуринью является безработным после увольнения с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед". Интерес к наставнику проявляла "Бенфика", но он ответил отказом.

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