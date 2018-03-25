Моуринью принял решение по будущему Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью принял решение по будущему полузащитника своей команды Полю Погба, с которым у него возник конфликт.

Как информирует Mirror, наставник "красных дьяволов" намерен выставить 25-летнего хавбека в ближайшее трансферное окно на продажу. Средства, вырученные с продажи француза, португальский специалист рассчитывает направить на усиление состава "Юнайтед".

Напомним, Погба уже больше месяца не разговаривает с Моуринью. | soccernews.ru