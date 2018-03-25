Моуринью принял решение по будущему Погба

Теги поль погбаманчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью принял решение по будущему ПогбаГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью принял решение по будущему полузащитника своей команды Полю Погба, с которым у него возник конфликт.

Как информирует Mirror, наставник "красных дьяволов" намерен выставить 25-летнего хавбека в ближайшее трансферное окно на продажу. Средства, вырученные с продажи француза, португальский специалист рассчитывает направить на усиление состава "Юнайтед".

Напомним, Погба уже больше месяца не разговаривает с Моуринью. | soccernews.ru

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