Моуринью припомнили его слова, что он никогда не возглавит "Тоттенхэм"

2 Теги тоттенхэмжозе моуринью

Моуринью припомнили его слова, что он никогда не возглавит "Тоттенхэм"
Издание Daily Mail припомнило новому главному тренеру "Тоттенхэма" Жозе Моуринью его слова в 2015 году, когда он сказал, что никогда не будет тренировать "шпор".

Тогда Моуринью рассказал, что у него был вариант возглавить "Тоттенхэм" после увольнения из "Челси" в 2007 году, но он не имел возможности подписать контракт с клубом.

"Тогда я не мог тренировать "Тоттенхэм", так как у меня была договоренность с "Челси" о том, что я не буду работать в Англии в течение двух лет. Но я бы все равно не взялся за эту работу, так как слишком люблю фанатов "Челси", - приводит слова Моуринью Daily Mail.

Напомним, что Моуринью сменил на посту главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Не пропустите: Моуринью обыгрывал "Тоттенхэм" 13 раз в карьере. Это его личный рекорд. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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flyurastrezhnev

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://blu.vn/miopres

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jugulator
Пьянь

Глупое решение Тоттенхэма. Моуринью уже сбитый летчик.

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