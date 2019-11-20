Моуринью припомнили его слова, что он никогда не возглавит "Тоттенхэм"



Издание Daily Mail припомнило новому главному тренеру "Тоттенхэма" Жозе Моуринью его слова в 2015 году, когда он сказал, что никогда не будет тренировать "шпор".

Тогда Моуринью рассказал, что у него был вариант возглавить "Тоттенхэм" после увольнения из "Челси" в 2007 году, но он не имел возможности подписать контракт с клубом.

"Тогда я не мог тренировать "Тоттенхэм", так как у меня была договоренность с "Челси" о том, что я не буду работать в Англии в течение двух лет. Но я бы все равно не взялся за эту работу, так как слишком люблю фанатов "Челси", - приводит слова Моуринью Daily Mail.

Напомним, что Моуринью сменил на посту главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

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