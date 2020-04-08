Моуринью признал, что поступил неправильно, проведя тренировку в парке во время карантина

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал свое нарушение карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.



Напомним, специалист провел тренировку с некоторыми игроками "шпор" в одном из парков Англии, из-за чего "Тоттенхэм" сделал ему выговор.



"Я согласен, что мои действия не соответствовали государственному протоколу, поскольку сейчас мы можем контактировать только с теми, с кем живём. Важно следовать советам правительства. Нужно поддержать наших героев в Национальной службе здравоохранения, которые спасают жизни", - цитирует Моуринью Sky Sports.

В Лондоне количество подтвердившихся случаев заражения Covid-19 - 55 242. Умерло более 6 тысяч человек.

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