Моуринью признался, что не взял бы в команду Жозе Моуринью-игрока

1 Теги тоттенхэмжозе моуринью

Моуринью признался, что не взял бы в команду Жозе Моуринью-игрока

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью сказал, что не хотел бы в своей команде иметь Жозе Моуринью-игрока.

Ранее 68-летний экс-игрок Балтемар Брито рассказал, что португалец был ленивым и надоедливым футболистом, который постоянно жаловался.

Футболисты вместе выступали за "Риу Аве" в 1980-х годах.

"Он правильно сказал. Именно таким игроком я и был. Я бы не поставил Жозе Моуринью-игрока  в состав. И отдал бы его кому-нибудь бесплатно", - цитирует Моуринью Football London.

После 28 туров АПЛ "Тоттенхэм" занимает 7 место в турнирной таблице.

Не пропустите: Моуринью поздоровался с журналистом локтями| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карыч
Карыч

Уважаемый админ,если вы не уважаете себя, то хоть будьте добры уважте читателей и забаньте этого недоношенного под ником Дмитрий Владимирович, который ежедневно оскорбляет лучшего футболиста в истории и лидера Барселоны Лионеля Месси. Спасибо!

Ответить

главное

Стало известно, когда состоится матч 1/4 финала Кубка России "Шинник" - "Урал"

Стало известно, когда состоится матч 1/4 финала Кубка России "Шинник" - "Урал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов