Моуринью признался, что не взял бы в команду Жозе Моуринью-игрока

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью сказал, что не хотел бы в своей команде иметь Жозе Моуринью-игрока.

Ранее 68-летний экс-игрок Балтемар Брито рассказал, что португалец был ленивым и надоедливым футболистом, который постоянно жаловался.

Футболисты вместе выступали за "Риу Аве" в 1980-х годах.

"Он правильно сказал. Именно таким игроком я и был. Я бы не поставил Жозе Моуринью-игрока в состав. И отдал бы его кому-нибудь бесплатно", - цитирует Моуринью Football London.

После 28 туров АПЛ "Тоттенхэм" занимает 7 место в турнирной таблице.

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