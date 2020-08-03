Моуринью признался, что ненавидит неправильное произношение имен

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Моуринью признался, что ненавидит неправильное произношение имен

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил, что не любит, когда коверкают имена и фамилии.

"Ненавижу, когда имена произносят неправильно. Мое имя все произносят неправильно. Меня называют Хосе. А я не Хосе, я Жозе", - сказал тренер.

Напомним, португальский специалист возглавил "Тоттенхэм" в ноябре 2019 года. "Шпоры" по итогам сезона-2019/20 заняли 6 место в турнирной таблице АПЛ.

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