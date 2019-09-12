Моуринью признался, что работа в "Реале" для него была лучшей в карьере
Экс-тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что работа в "королевском клубе" для него была лучшей за все время своей карьеры. Об этом сообщает Marca.
"Реал" был для меня лучшим опытом тренерской работы. В этом клубе я получил много уроков в карьере и жизни. Это лучшее время в моей карьере, фантастическое. То, что я делал в "Реале", соответствовало моей натуре.
Мы должны были помешать "Барселоне" доминировать, именно поэтому я хотел выиграть чемпионат Испании", - сказал Моуринью.
Моуринью работал в "Реале" с 2010 по 2013 год. Мадридский клуб на данный момент занимает 5 место в турнирной таблице Примеры, набрав 5 баллов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0