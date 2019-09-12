Моуринью признался, что работа в "Реале" для него была лучшей в карьере

Экс-тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что работа в "королевском клубе" для него была лучшей за все время своей карьеры. Об этом сообщает Marca.



"Реал" был для меня лучшим опытом тренерской работы. В этом клубе я получил много уроков в карьере и жизни. Это лучшее время в моей карьере, фантастическое. То, что я делал в "Реале", соответствовало моей натуре.



Мы должны были помешать "Барселоне" доминировать, именно поэтому я хотел выиграть чемпионат Испании", - сказал Моуринью.



Моуринью работал в "Реале" с 2010 по 2013 год. Мадридский клуб на данный момент занимает 5 место в турнирной таблице Примеры, набрав 5 баллов.

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