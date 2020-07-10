Моуринью признался, что "Тоттенхэм" находится в сложной ситуации

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о результатах команды.



"Сложно возглавить команду в середине сезона, особенно когда он с ложной ситуации. Думаю, это хорошо для следующего сезона. Так как будет много времени для подготовки.



Сейчас мы в сложной ситуации, в первую очередь это касается меня, так как я делал это во второй раз в карьере", - цитирует Моуринью Sky Sports.



Напомним, Моуринью возглавил "Тоттенхэм" осенью 2019 года, сменив на посту Маурисио Почеттино.



На данный момент "шпоры" занимают 9 место в турнирной таблице АПЛ.



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