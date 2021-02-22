Моуринью признался, что в "Тоттенхэме" есть проблемы

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью согласился, что у команды есть ряд проблем, которые он пока не способен решить. Напомним, у лондонцев в последних шести матчах только три набранных очка.

"Я бы не назвал это кризисом. Скорее это плохая, очень плохая серия результатов. Это очевидно. Мы проигрываем большое количество матчей.

Видимо, в нашей команде есть очень давние проблемы. Я не могу их решить самостоятельно", — цитирует Моуринью BBC.