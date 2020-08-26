Моуринью признался, что во время работы в "МЮ" Фергюсон требовал подписать Деле Алли

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал, что во время работы в "МЮ" Алекс Фергюсон просил подписать хавбека "шпор" Деле Алли.

"Сейчас вспоминаю советы Фергюсона, работая вместе с Алли. Он невероятный футболист. Фергюсон просил подписать его, когда я работал в "МЮ", - цитирует Моуринью Goal.com.

В минувшем сезоне 24-летний игрок в 25 матчах за "Тоттенхэм" забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

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