Моуринью признался, что во время работы в "МЮ" Фергюсон требовал подписать Деле Алли

Теги жозе моуриньюделе аллиманчестер юнайтед

Моуринью признался, что во время работы в "МЮ" Фергюсон требовал подписать Деле Алли

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал, что во время работы в "МЮ" Алекс Фергюсон просил подписать хавбека "шпор" Деле Алли.

"Сейчас вспоминаю советы Фергюсона, работая вместе с Алли. Он невероятный футболист. Фергюсон просил подписать его, когда я работал в "МЮ", - цитирует Моуринью Goal.com.

В минувшем сезоне 24-летний игрок в 25 матчах за "Тоттенхэм" забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

А еще: Защитник "Манчестер Юнайтед" задержал вора, ограбившего старушку| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно, при каком условии Месси останется в "Барселоне"

Стало известно, при каком условии Месси останется в "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов