Моуринью: "Продажа Мхитаряна? Каждый игрок может уйти за правильную цену"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не исключил вероятность продажи армянского полузащитника Генриха Мхитаряна.

"У каждого игрока есть своя цену. И за правильную цену любой футболист может быть продан. Таков мой тренерский подход. Если мы получаем интересное предложение по нашему игроку и оно нас заинтересовало, как в случаях с Депаем и Шнейдерлином, то я никогда не откажусь от трансфера. Я не любитель зимних трансферов, но порой бывают случаи, которые нельзя упускать. Бывает такое, что ты хотел купить игрок следующим летом, но у тебя появляется возможность взять его зимой и это замечательно", - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 28-летний Мхитарян может быть продан или отдан в аренду "Интеру".

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