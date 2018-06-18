Моуринью продолжает верить в Россию

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью продолжает верить в выход сборной России в 1/8 финала Чемпионата Мира.

Так, в эфире Russia Today наставник "красных дьяволов" заявил: "Я предсказывал, что Россия и Уругвай выйдут в плей-офф из группы A, и пока обе эти команды лидируют с тремя очками. России нужно сыграть вничью с Египтом, и тогда можно считать, что дело в шляпе".

Напомним, Глушаков не переживает из-за непопадания в заявку сборной России на ЧМ-2018. | soccernews.ru