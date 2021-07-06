Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Новый главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью проехался на мотороллере по улицам Рима.

Видео португальский специалист опубликовал на своей странице в Instagram.

58-летний Моуринью возглавил "Рому" 4 мая 2021 года, подписав с итальянским клубом трехлетний контракт. Ранее он тренировал "Бенфику", "Лейрию", "Порту", "Челси", "Реал", вновь "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Не пропустите: Фанаты "Ромы" эмоционально встретили Моуринью. | http://soccernews.ru