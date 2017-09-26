Моуринью прогулялся по Москве

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Моуринью прогулялся по МосквеГлавный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сегодня утром успел прогуляться по столице России.

Как информирует СЭ, наставник "красных дьяволов", которые уже завтра сыграют гостевой матч группового этапа Лиги Чемпионов против ЦСКА, прошелся улицами Москвы в сопровождении двух охранников, которые не подпускали к португальскому специалисту местных болельщиков.

Напомним, Моуринью избежал дисквалификации на матчи АПЛ

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