Моуринью проиграл Гвардиоле в девятый раз - чаще, чем любому другому тренеру

В матче 16-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Манчестер Сити" со счетом 1:2.

Главный тренер "дьяволов" Жозе Моуринью в девятый раз в своей карьере проиграл наставнику "горожан" Хосепу Гвардиоле.

Стоит отметить, что Моуринью больше никому из других тренеров не проигрывал так часто.

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