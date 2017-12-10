Моуринью проиграл Гвардиоле в девятый раз - чаще, чем любому другому тренеру

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Моуринью проиграл Гвардиоле в девятый раз - чаще, чем любому другому тренеру

В матче 16-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Манчестер Сити" со счетом 1:2.

Главный тренер "дьяволов" Жозе Моуринью в девятый раз в своей карьере проиграл наставнику "горожан" Хосепу Гвардиоле.

Стоит отметить, что Моуринью больше никому из других тренеров не проигрывал так часто.

Не пропустите: Моуринью обыграл Гвардиолу лишь в четырех матчах из 19. | http://soccernews.ru

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3 Челси 16 32
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