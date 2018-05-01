Моуринью прокомментировал будущее Феллаини

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал будущее полузащитника своей команды Маруана Феллаини.

"Я думаю, Феллаини останется. Когда футболист хватается за эмблему клуба во время празднования гола это говорит о том, что он хочет остаться. Я тоже хочу, чтобы Маруан остался. Все в клубе этого хотят. Думаю, так и будет. Мы близки к этому" - цитирует Моуринью BBC.

Напомним, что контракт 30-летнего Феллаини с "МЮ" истекает по окончании сезона.

Не пропустите: Моуринью определился с приоритетным подписанием на лето. | http://soccernews.ru