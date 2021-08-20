Моуринью прокомментировал дебютную победу во главе "Ромы"
Фото твиттер "Ромы"
Наставник "Ромы" Жозе Моуринью высказался после гостевой победы над "Трабзонспором" (2:1) в рамках 4-го раунда квалификации Лиги Конференций.
Напомним, что для португальского тренера это дебютная официальная игра у руля "волков".
"Наш соперник больше соответствует уровню отбора Лиги Чемпионов, а не Лиги Конференций. "Роме" пришлось постараться, ведь нам противостояли опытные исполнители европейского уровня. Болельщики также гнали вперёд свою команду. Атмосфера была чудесной.
Я не особо доволен нашими действиями в атаке, в частности, реализацией. Моментов было много, а забитых голов только два. Но в целом мне понравилась игра своей команды", - цитирует Моуринью Sky Sport Italiа.
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