Моуринью прокомментировал дебютную победу во главе "Ромы"

Фото твиттер "Ромы"

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью высказался после гостевой победы над "Трабзонспором" (2:1) в рамках 4-го раунда квалификации Лиги Конференций.

Напомним, что для португальского тренера это дебютная официальная игра у руля "волков".

"Наш соперник больше соответствует уровню отбора Лиги Чемпионов, а не Лиги Конференций. "Роме" пришлось постараться, ведь нам противостояли опытные исполнители европейского уровня. Болельщики также гнали вперёд свою команду. Атмосфера была чудесной.

Я не особо доволен нашими действиями в атаке, в частности, реализацией. Моментов было много, а забитых голов только два. Но в целом мне понравилась игра своей команды", - цитирует Моуринью Sky Sport Italiа.

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