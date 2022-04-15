Моуринью прокомментировал долгожданную победу над "Буде-Глимт"
Фото: твиттер Моуринью\Автор неизвестен
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал победу над "Буде-Глимт" (4:0) в ответной встрече 1\4 финала Лиги Конференций.
"Главным является выход в полуфинал. Мы с первых минут высоко прессинговали, играли интенсивно, надежно в обороне. Уже при счете 2:0 мы почувствовали, что забираем эту игру.
Даже после поражения 1:2 в первом матче я чувствовал, что мы сильнее. Честно говоря, то, что мы лишь раз за четыре матча победили этого соперника, недопустимо. Но эта победа была важнее всего. 1:2 превратилось в 5:2. Играть качественно – это хорошо. Побеждать – это прекрасно. Поражение при качественной игре может понравиться только тому, кто утешает себя мыслями об идентичности команды. Но такие ничего не выигрывают.
Я верю в то, что "Рома" играет гораздо лучше, чем считают люди. Мы давно не проигрываем, списывать это на силу воли слишком легко. Все дело в том, что у нас организованная команда, и мы играем гораздо лучше, чем считается. В перерыве я сказал игрокам, что дело не в унижении соперника, не в том, чтобы выиграть 6:1, как он у нас в Норвегии, а в выходе в полуфинал. И команда заслужила это", – сказал португальский специалист.
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Определились полуфинальные пары Лиги Европы
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