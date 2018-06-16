Моуринью прокомментировал гол Роналду со штрафного в ворота сборной Испании

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал блестящий гол форварда сборной Португалии Криштиану Роналду со штрафного в ворота национальной команды Испании в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018.

"Роналду часами отрабатывает штрафные удары с одной точки, он долго готовился к этому. Стенка испанцев была качественной, но мяч от Роналду пролетел так, что его невозможно было поймать" - сказал Моуринью.

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