Моуринью прокомментировал грядущую отставку Венгера

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением о скором уходе Арсена Венгера из "Арсенала".

"Я рад за Венгера, он провел прекрасные годы в "Арсенале". Скоро в его жизни начнется новая глава. Я всегда относился с особым уважением к Венгеру. Желаю ему всего самого лучшего" - приводит слова Моуринью Sportsmole.

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