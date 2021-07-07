Моуринью прокомментировал игру сборной Италии на Евро-2020

Теги чемпионат европыиспанияиталияжозе моуринью

Моуринью прокомментировал игру сборной Италии на Евро-2020Фото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью высказался по поводу игры сборной Италии на Евро-2020 и в частности поделился мнением о полуфинальном матче чемпионата Европы между сборными Испании и Италии.

"Всегда жаль команду, которая проигрывает по пенальти, но это реальность футбола. Италия лучше справились с давлением. Победитель заслуживает победы, но это был большой футбольный матч.

Испания создавала большие трудности сопернику, играя без центрфорварда, потому защита Италии не имела ориентира. У Испании был Ольмо, команда владела мячом, а Италия находилась в сложной ситуации. Я не ожидал, что итальянцы поведут в счете, но Испания отреагировала, забив гол и переведя игру в дополнительное время.

Мне кажется, Италия была такой, как в прошлые годы: надежной, терпеливой, оборонительной и компактной. Но Италия до полуфинала не была такой, она была намного лучше. До вчерашнего дня Италия была лучшей командой на Евро или одной из лучших. Треугольник Верратти — Жоржиньо — Барелла был великолепен. До вчерашнего дня они были действительно хороши.

Испания была очень хороша, но я был разочарован тем, что в дополнительное время они не предприняли какой-нибудь новый подход, могли бы еще попытаться. Может быть, Адама Траоре мог доставить Италии проблемы в последние 10-15 минут, Кьеллини был уже мертвый. Ну а пенальти — это искусство. Вы должны обладать таким классом и контролировать эмоции на фоне такой огромной ответственности", — приводит слова португальского специалиста TalkSport.

Напомним, что сборная Испании сыграла вничью со сборной Италии в основное время (1:1), однако проиграла в серии послематчевых пенальти (2:4).

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