Моуринью прокомментировал интерес "Тоттенхэма" к Зе Луишу
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью отреагировал на слухи о желании лондонского клуба подписать форварда "Порту" Зе Луиша.
"Льоренте, Пентек, Зе Луиш - это три имени из тридцати. Многие имена звучат, и большинство из них вбрасываются окружением игроков, агентами, людьми, которые хотят, чтобы имена футболистов звучали на рынке. Нужен ли нам нападающий? Да, если это возможно. Но это должен быть игрок, способный принести нам пользу", - цитирует Моуринью Football.London.
Напомним, что "Тоттенхэм" ищет усиление атаки в связи с серьёзной травмой Харри Кейна, из-за которой он может пропустить остаток сезона.
По информации Daily Mail, "шпоры" уже отказались от варианта с трансфером Зе Луиша из-за его проблем с разрешением на работу в Англии.
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