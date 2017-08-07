Моуринью прокомментировал неудачу с трансфером Перишича

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Моуринью прокомментировал неудачу с трансфером Перишича

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением о не состоявшемся трансфере Ивана Перишича из "Интера".

"Это футбол. Если бы я завтра играл против "Интера", я бы хотел победить. Они сильны и умеют защитить важного для них футболиста. Это футбол" - приводит слова Моуринью Football Italia.

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