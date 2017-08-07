Моуринью прокомментировал неудачу с трансфером Перишича

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением о не состоявшемся трансфере Ивана Перишича из "Интера".

"Это футбол. Если бы я завтра играл против "Интера", я бы хотел победить. Они сильны и умеют защитить важного для них футболиста. Это футбол" - приводит слова Моуринью Football Italia.

Читайте также: Моуринью: "Если Бэйл не будет входить в планы "Реала", я буду за него бороться". | http://soccernews.ru