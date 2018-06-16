Моуринью прокомментировал незабитый Месси пенальти в ворота сборной Исландии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал незабитый Лионелем Месси пенальти в ворота сборной Исландии.

"У Месси была возможность реализовать пенальти в тот момент, когда это было нужнее всего. Эта неудача подействовала на него" - сказал Моуринью.

Напомним, что в итоге Аргентина не сумела обыграть Исландию, расписав ничью 1:1.

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