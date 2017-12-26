Моуринью прокомментировал ничью с "Бернли"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подвел итоги матча против "Бернли" (2:2).

"Футболисты пошли на риск. Проигрывать со счетом 0:2 к перерыву нелегко, особенно когда соперник забивает после каждого созданного момента. Мы пропускаем очень плохие мячи, но игроки сражались, стараясь исправить результат.

После перерыва мы пропустить не могли, ведь соперник ни разу не пересек центр поля. Во втором тайме мы полностью доминировали, но смогли забить лишь дважды" - приводит слова Моуринью Manchester Evening News.

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