Моуринью прокомментировал ничью с "Фулхэмом"

Теги жозе моуриньюфулхэмтоттенхэм

Моуринью прокомментировал ничью с "Фулхэмом"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью подвёл итоги матча перенесённого матча 16-го тура АПЛ против "Фулхэма".

Напомним, что лондонское дерби на поле "шпор" завершилось ничьей 1:1. 

"Мы снова пропустили необязательный гол. После перерыва соперник играл охотнее и старался забить. Мы не смогли удвоить своё преимущество, зато снова упустили игрока на углу вратарской. Есть индивидуальные качества, а есть индивидуальные ошибки. Больше мне сказать нечего", - цитирует Моуринью BBC.

По итогам 17 туров "Тоттенхэм" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Манчестер Юнайтед" на 6 очков.

Не пропустите: Гвардиола прокомментировал победу над "Брайтоном". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Милан" может усилиться экс-форвардом "Ювентуса"

"Милан" может усилиться экс-форвардом "Ювентуса"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов