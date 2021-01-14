Моуринью прокомментировал ничью с "Фулхэмом"
Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью подвёл итоги матча перенесённого матча 16-го тура АПЛ против "Фулхэма".
Напомним, что лондонское дерби на поле "шпор" завершилось ничьей 1:1.
"Мы снова пропустили необязательный гол. После перерыва соперник играл охотнее и старался забить. Мы не смогли удвоить своё преимущество, зато снова упустили игрока на углу вратарской. Есть индивидуальные качества, а есть индивидуальные ошибки. Больше мне сказать нечего", - цитирует Моуринью BBC.
По итогам 17 туров "Тоттенхэм" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Манчестер Юнайтед" на 6 очков.
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|27
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|Астон Вилла
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