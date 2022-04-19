Моуринью прокомментировал ничью с "Наполи"
Фото: твиттер "Ромы"\Автор неизвестен
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал ничью с "Наполи" (1:1) в матче 33-го тура итальянской Серии А.
"Я праздновал ничью, потому что по ходу игры казалось невозможным добиться здесь положительного результата. И это не потому, что моя команда играла не лучшим образом. Наоборот, мы играли хорошо и прибавляли по ходу матча. Я чрезвычайно горжусь нашими парнями.
Есть команды, которые борются за скудетто, мы – нет. Но у нас все равно есть право выйти на поле и постараться выиграть. Сегодня казалось, что у нас этого права нет. Не хочу говорить слишком много, но господин Ди Паоло, не говоря уже о Ди Белло (главный судья матча – прим.). Иногда мне было стыдно находиться у бровки.
Дзаноли нужно было удалять. В первом тайме ему показали бы вторую желтую в любой лиге мира. Во-вторых, не дали пенальти на Дзаньоло. Ладно, вратарь был первым на мяче, но Дзаньоло еще мог завладеть мячом, но его снесли. Было еще много эпизодов, но я остановлюсь", – сказал португальский специалист.
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