Моуринью прокомментировал ничью с "Севильей"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подвёл итоги первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи".

"Это сложное противостояние. Если ответный матч завершится результативной ничьей, то мы вылетим из Лиги Чемпионов, если победим - пройдём дальше. Думаю, "Олд Траффорд" соскучился по большим европейским матчам. В прошлом сезоне на нашем стадионе проходили матчи Лиги Европы, но Лига Чемпионов - это другой по статусу турнир" - приводит слова Моуринью BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Севилья" - "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru