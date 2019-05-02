Моуринью прокомментировал новость об инфаркте Касильяса

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Моуринью прокомментировал новость об инфаркте Касильяса

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о случившемся с вратарём "Порту" Икером Касильясом.

Напомним, что накануне легендарный испанец перенёс инфаркт миокарда.

"Я сразу же связался с "Порту". У клуба отличный медицинский департамент, Икер будет в хороших руках. В прошлом у нас были разногласия, но сейчас остались хорошие отношения", - сказал "Особенный" в эксклюзивном интервью RT.

Ранее между Моуринью и Касильясом существовал конфликт. Именно при португальце голкипер потерял место в стартовом составе "Реала".

Не пропустите: Моуринью при выборе нового клуба будет ориентироваться на Клоппа и Гвардиолу. | http://soccernews.ru

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