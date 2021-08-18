Моуринью прокомментировал переход Абрахама в "Рому"

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Моуринью прокомментировал переход Абрахама в "Рому"Фото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал трансфер нападающего Тэмми Абрахама из "Челси". 

Напомним, что римляне заплатили за форварда у лондонцев за 40 миллионов евро. 

"Пока я предпочитаю сказать – просто подождем и увидим. Говорю это с полной уверенностью. Я знаю его с детства. Он не играл под моим руководством, потому что ему было 14-16 лет, когда я был в "Челси". Но я хорошо его знаю – и как игрока, и как человека. Я знаю, что он принял решение покинуть АПЛ, что для английского игрока всегда тяжело. 

Это говорит о нем очень много. Уход из АПЛ говорит о его амбициях. Он уходит, чтобы вернуться в сборную, сыграть на чемпионате мира, добиться успеха за пределами Англии, где мало кто из английских игроков сумел сделать блестящую карьеру. 

И вот он приходит сюда с такими амбициями. Мы надеемся увидеть его лучшие качества. Сейчас мне очень нравятся те варианты атакующей линии, которые у нас есть", – сказал Моуринью.

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