Моуринью прокомментировал переход Ибрагимовича в "Лос-Анджелес Гэлакси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал переход шведского нападающего Златана Ибрагимовича в "Лос-Анджелес Гэлакси".

"Европейский футбол лишился большого игрока. Но я уверен, что этап в "Лос-Анджелес Гэлакси" пойдёт на пользу и Ибрагимовичу, и американскому футболу. Он может многое дать за счёт своей личности, страсти и профессионализма" - цитирует Моуринью официальный твиттер "красных дьяволов".

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