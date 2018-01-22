Моуринью прокомментировал переход Санчеса в "МЮ"

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Моуринью прокомментировал переход Санчеса в "МЮ"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением об обмене Генриха Мхитаряна на Алексиса Санчеса.

"Алексис - один из лучших атакующих футболистов в мире, он дополнит нашу молодую и талантливую линию нападения. Он привнесет в клуб свои амбиции, драйв и сильную личность, болельщики будут гордиться своим клубом.

Также хотел бы пожелать Генриху Мхитаряну успехов и счастья, уверен, у него все получится. Мы его не забудем, особенно за его вклад в победу в Лиге Европы" - приводит слова Моуринью официальный сайт "Манчестер Юнайтед".

Читайте также: Официально: Мхитарян перебрался в "Арсенал", Санчес - в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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