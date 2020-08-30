Моуринью прокомментировал переход в "Тоттенхэм" защитника Доэрти

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Моуринью прокомментировал переход в "Тоттенхэм" защитника Доэрти

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал переход в команду ирландского защитника Мэтта Доэрти.

"Я хочу поблагодарить руководство клуба за трансфер. Также я хочу сказать спасибо Мэтту и его агенту, которые поверили в нас. Я всегда ненавидел играть против Доэрти, поэтому теперь я очень рад, что больше такого не будет. Я рад, что он будет играть за нашу команду", - приводит слова Моуринью официальный сайт английского клуба.

Сумма трансфера составила 16,5 миллионов евро. Футболист подписал со "шпорами" контракт до лета 2024 года.

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