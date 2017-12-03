Моуринью прокомментировал победу над "Арсеналом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подвёл итоги матча 15-го тура АПЛ против "Арсенала".

"Мне понравилось, как моя команда играла и сражалась. "Арсенал" периодически показывал блестящий футбол в атаке и создавал нам проблемы. Но мои футболисты заслуживают похвалу в свой адрес. Наш план заключался в том, что когда соперник владеет мячом, мы защищаемся, в том числе атакующие игроки. А когда мы получали мяч, мы быстро должны были переходить в контратаку, чтобы постараться забить, и у нас это получилось. У "Арсенала" были моменты, но мы сражались, и к тому же у нас был великолепный голкипер. После матча я сказал Де Хеа, что увидел лучшую игру в исполнении вратаря во всём мире" - цитирует Моуринью BBC.

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