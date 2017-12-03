Моуринью прокомментировал победу над "Арсеналом"

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Моуринью прокомментировал победу над "Арсеналом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подвёл итоги матча 15-го тура АПЛ против "Арсенала".

"Мне понравилось, как моя команда играла и сражалась. "Арсенал" периодически показывал блестящий футбол в атаке и создавал нам проблемы. Но мои футболисты заслуживают похвалу в свой адрес. Наш план заключался в том, что когда соперник владеет мячом, мы защищаемся, в том числе атакующие игроки. А когда мы получали мяч, мы быстро должны были переходить в контратаку, чтобы постараться забить, и у нас это получилось. У "Арсенала" были моменты, но мы сражались, и к тому же у нас был великолепный голкипер. После матча я сказал Де Хеа, что увидел лучшую игру в исполнении вратаря во всём мире" - цитирует Моуринью BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
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15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
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