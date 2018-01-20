Моуринью прокомментировал победу над "Бернли"

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Моуринью прокомментировал победу над "Бернли"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал комментарии после матча с "Бернли" (1:0).

"Когда не забиваешь, можно попасть впросак. Они играют прямолинейно и настойчиво, это сложный соперник. Мы здорово оборонялись, и, конечно, рады за Мартиаля.

Ожидаю ли я, что Санчес перейдет в "Манчестер Юнайтед"? Да, я так думаю. Но пока у меня нет подтверждения" - приводит слова Моуринью ВВС.

Смотрите также обзор матча "Бернли" - "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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