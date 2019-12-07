Моуринью прокомментировал победу над "Бернли"

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Моуринью прокомментировал победу над "Бернли"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью подвел итоги матча с "Бернли" (5:0).

"Прекрасный день. Нет травм, не пропустили, много забили, идеально. Тренер "Бернли" сказал мне после игры, что мы были слишком хороши для его команды. Я благодарен за такие слова. Против "Бернли" сложно играть, но мы действительно отлично сыграли.

Завтра у ребят долгожданный выходной. Сон забил великолепный гол. Помню, когда работал в "Барселоне" с мистером Робсоном, Роналдо забил похожий гол", - приводит слова Моуринью ВВС.

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