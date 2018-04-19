Моуринью прокомментировал победу над "Борнмутом"

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Моуринью прокомментировал победу над "Борнмутом"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью пообщался с журналистами после победы над "Борнмутом" (2:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии.

По словам наставника, его понравилась командная игра своих подопечных. 

"Мы одержали уверенную победу, потому что удачно действовали и как команда, и по отдельности. Нам нужно было набрать три очка, чтобы как минимум попасть в четвёрку. Теперь мы уже можем думать о втором и третьем месте", - сказал он.

В данный момент "МЮ" опережает "Ливерпуль", идущий третьим, на четыре очка. | soccernews.ru

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