Моуринью прокомментировал победу над "Борнмутом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился эмоциями после победы своей команды над "Борнмутом" в матче 11-го тура АПЛ.

"Первый тайм - это просто катастрофа. В перерыве я сказал ребятам, что нам колоссально не везёт. Но и мы играли ужасно, особенно в обороне. Во втором тайме мы выглядели лучше. Мы создали достаточно моментов и заслужили забить гораздо раньше, чем это получилось" - приводит слова Моуринью BBC.

Напомним, что "МЮ" одержал волевую победу над "Борнмутом", благодаря чему догнал их в турнирной таблице Премьер-лиги.

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