Моуринью прокомментировал победу над "Брайтоном"

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Моуринью прокомментировал победу над "Брайтоном"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением о матче против "Брайтона" (1:0).

"Честно говоря, "Брайтон" не заслуживал поражения. Они играли очень здорово, организованно защищались. Были у соперника и опасные моменты. Я правда думаю, что "Брайтон" сегодня был очень и очень неплох.

Мы же победили скорее за счет боевого духа и пылкого сердца, чем качества. Когда ты выпускаешь большое количество атакующих футболистов, это не значит, что ты будешь много атаковать. Да, у нас была насыщенная атака, но из-за этого провисала полузащита" - приводит слова Моуринью ВВС.

Смотрите также обзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Брайтон". | http://soccernews.ru

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