Моуринью прокомментировал победу над "Эвертоном"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подвёл итоги матча 22-го тура АПЛ против "Эвертона".

"В нашем исполнении всё было на топ-уровне. Мы сыграли очень хорошо. Это не было похоже на игру уставших парней, несмотря на худший календарь, который нам достался. "Эвертон" взял игру под свой контроль максимум на восемь минут, но в остальном игрой всегда управляли мы. Я доволен" - приводит слова Моуринью BBC.

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