Моуринью прокомментировал победу над "Хаддерсфилдом"

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Моуринью прокомментировал победу над "Хаддерсфилдом"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подвел итоги матча с "Хаддерсфилдом" (2:0).

"Мы полностью контролировали сегодняшний матч. Наверное, в первом тайме мы владели мячом около 85 процентов, но этого было недостаточно. Мы понимали, что рано или поздно забьем, нам просто необходимо было немного потерпеть.

Рад, что Санчес одержал свою первую победу на "Олд Траффорд". Он сыграл хорошо сегодня" - приводит слова Моуринью ВВС.

Смотрите также обзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Хаддерсфилд". | http://soccernews.ru

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