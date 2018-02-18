Моуринью прокомментировал победу над "Хаддерсфилдом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался после победы над "Хаддерсфилдом" в матче 1/8 финала Кубка Англии.

"Мы знали, что будет тяжело. Было сложно, но мы очень хорошо начали матч. Думаю, второй наш гол после перерыва убил интригу, после этого мы контролировали игру. Команда отлично два раза использовала пространство. Игроки были хладнокровны и принимали хорошие решения. Голы важны для нас" - приводит слова Моуринью BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Хаддерсфилд" – "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru