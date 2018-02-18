Моуринью прокомментировал победу над "Хаддерсфилдом"

Теги манчестер юнайтедхаддерсфилд таунжозе моуринью

Моуринью прокомментировал победу над "Хаддерсфилдом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался после победы над "Хаддерсфилдом" в матче 1/8 финала Кубка Англии.

"Мы знали, что будет тяжело. Было сложно, но мы очень хорошо начали матч. Думаю, второй наш гол после перерыва убил интригу, после этого мы контролировали игру. Команда отлично два раза использовала пространство. Игроки были хладнокровны и принимали хорошие решения. Голы важны для нас" - приводит слова Моуринью BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Хаддерсфилд" – "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов