Моуринью прокомментировал победу над "Кристал Пэлас"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал комментарии после матча седьмого тура АПЛ против "Кристал Пэлас".

"Мы мощно начали и мощно закончили матч. Проблема была лишь в том, что у "Кристал Пэлас" была целая неделя на подготовку, а мы играли в России. Поэтому у нас была ротация. Мы выиграли - это самое важное. Игроки счастливы и уверены в себе" - приводит слова Моуринью BBC.

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