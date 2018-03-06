Моуринью прокомментировал победу над "Кристал Пэлас"

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Моуринью прокомментировал победу над "Кристал Пэлас"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал комментарии после матча 29-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас".

"Думаю, нужно поздравить соперника. Это был потрясающий матч. Трудный поединок для меня и моих игроков, которые допустили много ошибок. Во втором тайме мы показали очень неплохой футбол, но часто ошибались в обороне. Не люблю, когда мои команды так теряют организованность. Но это прекрасный матч, в котором мы добыли важную победу" - цитирует Моуринью Sky Sports.

Не пропустите видеообзор матча "Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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