Моуринью прокомментировал победу над "Лестером"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды над "Лестером" в матче первого тура АПЛ.
"Лестер" был силён в определённые моменты, но мы справились с этим как команда. Будет трудный сезон для всех. Я имел планы на многие месяцы вперёд, но трансферный рынок закрылся. Не думал, что окажусь в ситуации, в которой я сейчас. Впрочем, это последний раз, когда я заявляю об этом" - цитирует Моуринью BBC.
Не пропустите видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Лестер". | http://soccernews.ru
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