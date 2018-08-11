Моуринью прокомментировал победу над "Лестером"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды над "Лестером" в матче первого тура АПЛ.

"Лестер" был силён в определённые моменты, но мы справились с этим как команда. Будет трудный сезон для всех. Я имел планы на многие месяцы вперёд, но трансферный рынок закрылся. Не думал, что окажусь в ситуации, в которой я сейчас. Впрочем, это последний раз, когда я заявляю об этом" - цитирует Моуринью BBC.

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