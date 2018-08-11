Моуринью прокомментировал победу над "Лестером"

Теги жозе моуриньюманчестер юнайтедлестер сити

Моуринью прокомментировал победу над "Лестером"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды над "Лестером" в матче первого тура АПЛ.

"Лестер" был силён в определённые моменты, но мы справились с этим как команда. Будет трудный сезон для всех. Я имел планы на многие месяцы вперёд, но трансферный рынок закрылся. Не думал, что окажусь в ситуации, в которой я сейчас. Впрочем, это последний раз, когда я заявляю об этом" - цитирует Моуринью BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Лестер". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Чуканов сотрясает чемпиона: "Оренбург" вырывает победу у "Локомотива"

Чуканов сотрясает чемпиона: "Оренбург" вырывает победу у "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 1 3
2 Борнмут 1 3
3 Кристал Пэлас 1 3
4 Уотфорд 1 3
5 Манчестер Юнайтед 1 3
6 Тоттенхэм 1 3
7 Эвертон 1 1
8 Вулверхэмптон 1 1
9 Арсенал Лондон 0 0
10 Бернли 0 0
11 Ливерпуль 0 0
12 Манчестер Сити 0 0
13 Саутгемптон 0 0
14 Вест Хэм Юнайтед 0 0
15 Лестер Сити 1 0
16 Ньюкасл Юнайтед 1 0
17 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
18 Кардифф Сити 1 0
19 Фулхэм 1 0
20 Хаддерсфилд Таун 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов