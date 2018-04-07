Моуринью прокомментировал победу над "Манчестер Сити"

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Моуринью прокомментировал победу над "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подвёл итоги матча 33-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".

"Я расстроился из-за первого пропущенного гола. "Сити" забил нам с углового в третий раз в сезоне. После второго мяча было важно, что игроки сохранили уверенность в себе. Мы двигали мяч больше, чем любая другая команда против "Манчестер Сити". Математически нам нужно шесть очков, чтобы остаться в первой четвёрке. Победа стала частью этого. Наша задача - занять второе место. Но я хочу поздравить соперника с чемпионством, потому что они выиграют титул заслуженно. "Сити" не дал шансов другим, поскольку в этом сезоне не останавливаясь побеждал" - приводит слова Моуринью BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
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