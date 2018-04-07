Моуринью прокомментировал победу над "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подвёл итоги матча 33-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".

"Я расстроился из-за первого пропущенного гола. "Сити" забил нам с углового в третий раз в сезоне. После второго мяча было важно, что игроки сохранили уверенность в себе. Мы двигали мяч больше, чем любая другая команда против "Манчестер Сити". Математически нам нужно шесть очков, чтобы остаться в первой четвёрке. Победа стала частью этого. Наша задача - занять второе место. Но я хочу поздравить соперника с чемпионством, потому что они выиграют титул заслуженно. "Сити" не дал шансов другим, поскольку в этом сезоне не останавливаясь побеждал" - приводит слова Моуринью BBC.

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