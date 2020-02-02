Моуринью прокомментировал победу над "Манчестер Сити"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался о победном матче команды над "Манчестер Сити" (2:0) в 25-м туре чемпионата Англии.

"Это не классическая победа Моуринью над Гвардиолой. Это шикарная победа "Тоттенхэма". Парни очень много работали на неделе. Вкалывали. И это принесло результат. В первом тайме в паре моментов нам повезло. Нам повезло, что Стерлинга не удалили", - сказал Моуринью.

"Тоттенхэм" с 37 очками занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата Англии. У "Сити" в активе 53 балла и 2 позиция. Отставание от лидирующего "Ливерпуля" - 22 балла.

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