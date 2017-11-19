Моуринью прокомментировал победу над "Ньюкаслом"

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Моуринью прокомментировал победу над "Ньюкаслом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подвёл итоги матча 12-го тура АПЛ против "Ньюкасла".

"Очень хорошо играли после пропущенного мяча. Соперник начал игру лучше, был хорошо организован и компактен. Бенитес - очень умный тренер, его игроки создали нам проблемы, но мы их преодолели. Люди могут говорить всё что угодно, иногда мы забиваем, иногда - нет. Но мы можем спать крепко всегда, потому что жалеть не о чем, если вы отдаёте все силы" - цитирует Моуринью BBC. 

Не пропустите видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл". | http://soccernews.ru

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8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
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10 Хаддерсфилд Таун 12 15
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