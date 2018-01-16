Моуринью прокомментировал победу над "Сток Сити"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал комментарии после матча 23-го тура АПЛ против "Сток Сити".

"Соперник не боялся играть в футбол и создал нам проблемы в первом тайме. Поражение "Манчестер Сити" от "Ливерпуля" ничего не меняет. Их преимущество по-прежнему очень велико - оно практически не поменялось. Пока всё зависит только от "Сити" - приводит слова Моуринью BBC.

Отметим, что теперь два манчестерских клуба отделяет в турнирной таблице АПЛ 12 очков.

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