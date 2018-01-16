Моуринью прокомментировал победу над "Сток Сити"

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Моуринью прокомментировал победу над "Сток Сити"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал комментарии после матча 23-го тура АПЛ против "Сток Сити".

"Соперник не боялся играть в футбол и создал нам проблемы в первом тайме. Поражение "Манчестер Сити" от "Ливерпуля" ничего не меняет. Их преимущество по-прежнему очень велико - оно практически не поменялось. Пока всё зависит только от "Сити" - приводит слова Моуринью BBC.

Отметим, что теперь два манчестерских клуба отделяет в турнирной таблице АПЛ 12 очков. 

Не пропустите видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Сток Сити". | http://soccernews.ru 

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Команда М О
1 Манчестер Сити 23 62
2 Манчестер Юнайтед 22 47
3 Ливерпуль 23 47
4 Челси 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 22 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
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