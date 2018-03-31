Моуринью прокомментировал победу над "Суонси"

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Моуринью прокомментировал победу над "Суонси"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подвел итоги матча с "Суонси" (2:0).

"Было бы идеально, если бы мы провели второй тайм так же, как и первый. Мы просто идеально сыграли в первой половине встречи. Забили голы, играли красиво - это было прекрасно. Во втором тайме соперник заиграл заметно лучше, но мы смогли сдержать их. Три очка - это важно. Особенно важно, потому что мы хотим остаться на втором месте" - приводит слова Моуринью ВВС.

Смотрите также обзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Суонси". | http://soccernews.ru

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